Camion tampona un'auto all'uscita della Tangenziale, ferito il conducente

TERMOLI. Tamponamento tra due veicoli intorno alle 13.30 a Termoli tra via Pertini e via Madonna delle Grazie.

Un’auto ferma al semaforo, all’altezza del cantiere stradale vicino al centro commerciale “La Fontana”, è stata investita da un camion, tamponamento che ha procurato danni ingenti alla macchina.

A restare ferito, ma non in modo grave, un 42enne residente a Campomarino, F. P., che è stato soccorso dal 118 e dagli operatori volontari della Misericordia in ambulanza. Il 42enne è stato trasportato precauzionalmente al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia stradale del distaccamento di via Cina.