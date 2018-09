TERMOLI. A circa un mese dall'ultima visita al Dog park del parco comunale, questa mattina ci sono giunte altre segnalazioni da parte di residenti che abitualmente frequentano l'area con il proprio cane domestico.

"Non è giusto da parte nostra vivere queste situazioni di sporcizia e inciviltà, un mese fa hanno ripulito tutto, ma questa storia si ripete sempre, dopo un po’ di tempo torna tutto come prima, ci sono incivili che portano i cani e che non badano a raccogliere gli escrementi oltre a non avere rispetto per gli altri.

Nel parco c'è ancora un servizio di nettezza urbana che continua a non essere costante, che dobbiamo fare?

Sembra ancora lontana una gestione del parco comunale o una figura che possa far rispettare l'educazione civica, come avviene di norma nella maggior parte delle ville comunali”.

Segnaliamo da parte di alcuni visitatori, anche la presenza di ferri sporgenti e coperti con soluzioni di fortuna (bottiglie di plastica), nei pressi del ponticello vicino al Dog park. Inoltre chiedono, che vengano tagliate alla base e di non lasciarle in bella vista, poiché sono pericolose per chiunque possa inciampare o cadere su di esse .