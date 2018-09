TERMOLI. Intervento dei Vigili del Fuoco e della Misericordia di Termoli, in tarda mattinata in via Montecarlo a Termoli.

I Vigili del Fuoco insieme al 118 Molise Soccorso con gli operatori volontari della Misericordia di Termoli in ausilio inoltre di un'ambulanza, sono intervenuti in soccorso di una persona anziana che chiedeva aiuto dopo una caduta all’interno del suo appartamento, situato in uno stabile al quarto piano di via Montecarlo.

La donna è stata subito soccorsa, grazie ai Vigili del Fuoco che sono riusciti ad entrare da una finestra, ed a raggiungere così la povera malcapitata.

Presente anche una volante del Commissariato di Polizia di Termoli.