Scomparso il fratello del sindaco Caravatta, ricerche dei Vigili del fuoco

SAN MARTINO IN PENSILIS. Attimi di apprensione a San Martino in Pensilis. Sono in corso le ricerche di una persona di 78 anni che oggi a pranzo non è rientrato a casa come sempre. Impegnata una squadra dei Vigili del fuoco di Termoli e le unità cinofile coordinate da un funzionario presente nell'unità mobile di comando.

Il 78enne è il fratello del sindaco Massimo Caravatta, Leo.