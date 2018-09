SAN MARTINO IN PENSILIS. Ritrovato il 78enne Leo Caravatta, che non era tornato a casa all'ora di pranzo come sempre, a San Martino in Pensilis, dopo la visita quotidiana alla sua campagna. Si tratta del fratello più grande del sindaco Massimo Caravatta.

L'allarme era scattato nel primo pomeriggio, proprio per la sua mancata presenza a casa. Allertati i Vigili del fuoco, che hanno composto unità cinofile e fatto alzare in volo un elicottero.

Per fortuna, le ricerche hanno dato esito positivo e il 78enne è stato ritrovato nei pressi dei terreni di proprietà, in buone condizioni di salute.

Alle ore 17.45 circa, infatti, Leo Caravatta è stato prima avvistato da un elicottero dei Vigili del fuoco “Drago 52” ed è stato successivamente raggiunto dalla dalla squadra Saf specializzata in recuperi in zone particolarmente impervie o montuose .

Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso con l’ausilio dell’unità cinofila della Direzione Regionale Vigili del Fuoco oltre al personale sanitario del 118 e Carabinieri.