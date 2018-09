TERMOLI. Siamo tornati in visita al parco comunale dopo aver ricevuto una segnalazione di un cittadino, assiduo frequentatore della villa comunale. Testimonianza del genitore: «Ero al parco con mio figlio, all'improvviso mentre correva per raggiungere lo scivolo vicino alla fontanella dismessa, di colpo è caduto a terra, mi sono avvicinato per capire cosa fosse successo, e ho notato che la caduta è stata causata dalla base del tronco di un albero nascosto dall'erba incolta, che non era stato rimosso completamente con una sporgenza dal terreno di circa 7-8 cm come dal video che ho girato per l'occasione. Nell'immediato, non sapendo a chi rivolgermi, per chiedere aiuto, visto che al parco non esiste un punto di pronto intervento, mi sono precipitato subito al pronto soccorso, dove i medici hanno riscontrato un grave infortunio agli arti superiori».

Al parco comunale ci sono problemi che continuano a essere sottovalutati, come buche di fontane dismesse da anni, grossi rami incolti, che con forti raffiche di vento spesso cadono, mancanza di corrimani su alcuni punti del parco, specie nei pressi del labirinto, dove di fianco ai canali di scolo ci sono degli strapiombi che superano il metro di altezza, auto e scooter che continuano ad entrare all'interno della villa comunale, e un pronto intervento che continua a non esistere; ciliegina sulla torta, abbiamo trovato la piscina scoperta con l'ingresso principale aperto, ricordiamo la presenza di arnie con api intorno la struttura, e una piscina, ormai vasca di raccolta di acqua piovana e rifiuti di ogni genere, molto profonda e pericolosa in caso di cadute accidentale di ragazzini che per curiosità, potrebbero entrare tranquillamente nella struttura abbandonata, ancora in attesa di riqualificazione. Segnaliamo in fine luci pubbliche accese h24 (lampioni sempre accesi nei pressi del bar e del teatro verde) da più di un anno e mezzo.