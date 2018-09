Nuovo abbandono di rifiuti Raee, un frigorifero

TERMOLI. Due notti fa, secondo la testimonianza di un agricoltore del posto, è stato abbandonato un frigorifero su uno dei terreni che costeggia la vecchia strada di collegamento tra Colle Macchiuzzo con Difesa Grande.

La zona non è nuova ad abbandoni di rifiuti Raee, mobili e in alcuni casi di scarti edili e rifiuti pericolosi come eternit e secchi di vernice, che oltre ad essere altamente incendiabili, sono dannosi per la salute e inquinanti per molti terreni agricoli della zona, incluse le falde acquifere.

Ad oggi quello che possiamo fare è documentare un altro abbandono, in attesa di interventi e soluzioni migliori, e ricordare che tutta l’apparecchiatura elettrica o elettronica (Raee) di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guasta, inutilizzata, o obsoleta e dunque destinata all'abbandono, vanno portati nei centri di raccolta autorizzati dal comune di appartenenza, in attesa che vengano trasferiti ai centri di riciclaggio.