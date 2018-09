Cade in casa, 85enne soccorsa con l'autoscala dei Vigili del fuoco

TERMOLI. Ancora un soccorso tecnico a persona da parte dei Vigili del fuoco, accompagnati dal 118 Molise e dai volontari della Misericordia in ambulanza. Alle ore 15 circa la squadra del distaccamento di contrada Pantano Basso di Termoli è intervenuta in pieno centro, in via IV Novembre n. 2, ancora una volta al quarto piano, per soccorrere una donna di 85 anni caduta in casa ed impossibilitata ad aprire la porta alla figlia. Utilizzando l'autoscala i pompieri sono riusciti a entrare n casa da un balcone aperto, trovando la signora a terra in cucina, si è aperta la porta per permettere al personale sanitario del 118 e della Misericordia di Termoli di soccorrerla e trasportarla al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli per gli accertamenti del caso.