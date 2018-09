TERMOLI. Oltre alla situazione fognaria di viale Trieste, alquanto conosciuta, che ad ogni bomba d'acqua costringe i residenti a uscire muniti di scope per liberare i tombini dal fogliame e sporcizia per far defluire l'acqua piovana.

In questa settimana, durante la pulizia stradale alcuni residenti sono stati multati per aver lasciato le auto in sosta durate le operazioni di pulizia.

Ma dopo aver ricevuto l'ultima segnalazione la situazione sembrerebbe essere molto complessa.

Testimonianza di un residente: «La pulizia stradale non passa sempre di mercoledì e negli orari stabiliti (dalle ore 15:30 alle 17:30) certe volte passa di lunedì o di martedì, senza multare e né far spostare le macchine, oppure di mercoledì prima degli orari della tabella.

Oggi è stato un caso che sentendo la spazzatrice passare alle ore 16, sono scesa a spostare la macchina in tempo, prima di ricevere una multa, avvisando anche un vicino, ma sono stati multati altri residenti ignari del passaggio. Sono uscita e ho visto che i marciapiedi sono pieni di foglie, e in alcuni punti ci sono ancora detriti dell'ultima bomba d'acqua... veniamo multati e quando piove siamo noi a scendere per liberare i tombini dalle foglie, e ad avere i marciapiedi sporchi questo non è giusto, paghiamo le tasse e veniamo anche multati durante un servizio che lascia a desiderare».