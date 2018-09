TERMOLI. Dopo aver ricevuto l'invito da parte di vari rappresentanti di quartiere, siamo andati in visita per capire e vedere da vicino alcune realtà che sono ancora presenti in uno dei complessi abitativi delle palazzine Iacp di via Asia, e che dagli anni 90 dopo l’apertura del centro commerciale “La Fontana” e altre attività che si sono aggiunte nel corso degli anni, sono andate a trasformarsi in aspetti negativi per la vita quotidiana di molti residenti.

Tra le problematiche sono emersi vari fattori, tra questi, il transito di veicoli, che secondo alcuni residenti ormai è diventata insostenibile e pericolosa in particolare per i bambini che durante la giornata giocano nelle traverse del quartiere e che, nello stesso tempo, sono soggette al transito di automobilisti che per giungere al centro di grande distribuzione non percorrono le strade principali, ma per abbreviare il tragitto spesso vanno a “tagliare” o addirittura vanno a parcheggiare negli spazi preposti alla sosta residenziale.

Durate la visita abbiamo riscontrato in uno degli appartamenti del 5° piano delle infiltrazioni di umidità in due punti del soffitto, e che in caso di forti piogge, si trasformano in veri e propri “gocciolamenti” di acqua piovana all'interno dell'abitazione. Nei portici dei condomini abbiamo accertato la presenza di cavi elettrici scoperti e luci nei pressi dei portoni fuori uso da tempo.

Nell'area dei parcheggi ci sono dei cordoli danneggiati dall'urto delle auto, i residenti chiedono almeno l’istallazione di una ringhiera che vada a separare l'area verde sottostante, con forte pendenza, e che in certi casi alcuni veicoli in fase di parcheggio, sono andati a "cadere" con la parte anteriore del mezzo proprio nell'area verde. Altro punto sottolineato dai residenti, una disinfestazione che dovrebbe passare non solo nelle strade principali, ma anche nelle traverse del quartiere dove le aree verdi sono più vaste ed è concentrata più umidità durate i mesi estivi. Via Asia tra luci e ombre attende ancora delle risposte concrete.