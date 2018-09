Bonificato l'eco-box di Rio Vivo dopo la denuncia di Nick Di Michele

TERMOLI. Ad appena 36 ore dal sopralluogo compiuto da Nick Di Michele, nuovo intervento del portavoce in Consiglio comunale del Movimento Stelle sull'eco-box di Rio Vivo.

«Non c'è mai fine al peggio. Non capiamo perché il buon senso e non solo il dover fare le cose per lo stipendio non debba essere alla base del vivere civile. Oggi la Te.Am. ha proceduto alla bonifica dell'eco centro di Rio Vivo. Speriamo che la solerzia dei cittadini e di testate giornalistiche come Termolionline non debbano più essere i protagonisti di denunce e solleciti al fine di ottenere ciò che per dovere deve essere fatto».