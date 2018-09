Muore a 39 anni, il ricordo di una collega: «Oggi è volato in cielo Francesco»

TERMOLI. Sgomento in città stamani, Termoli ha perso un ragazzo sorridente di appena 39 anni, che si era sposato soltanto nel luglio scorso: Francesco Saulle. A stroncarlo un arresto cardiaco, a casa sua. Lavorava nell'ambito della Rete Gas, a ricordarlo una collega, Rosaria Verini:

«Oggi è volato in cielo Francesco. Un collega, macché collega, un figlio. Un angelo.



Siamo qui fra colleghi a chiamarci piangendo a mandarci messaggi. Francesco era troppo giovane. Francesco era un angelo inviatoci dal cielo per insegnare a ciascuno di noi cosa è l'amore, il rispetto, la fratellanza. Era tutto ciò di buono che il Signore con la sua straordinarietà ha messo al mondo. Ha vissuto da subito lottando contro la malattia sempre con il sorriso. Ed io non riesco a dire nulla a fare nulla se non piangere e chiedermi come farò a tornare in ufficio senza lui. Allora ho pensato di chiedere a tutti una preghiera affinché chi ora piange la sua perdita abbia la forza di andare avanti senza lui perché so per certo che Lui ora è fra le braccia di Gesù.

Un angelo datoci in prestito che ora ha voluto tornasse a casa.

Francy, la tua mammì, come mi chiamavi non smetterà mai di amarti ».

Termolionline si associa al dolore che ha colpito la moglie e tutti i familiari di Francesco.

A darne il doloroso annuncio la moglie DANIELA, la mamma MARIA, il papà DOMENICO, il fratello SALVATORE, i suoceri LICIA e MICHELE, i cognati GINO, MARIELLA e ZENAIDA, i nipoti LUCA e CHRISTIAN e parenti tutti.

I funerali avranno luogo domenica 30 Settembre alle ore 16.00 nella Chiesa di Maria Santissima del Monte Carmelo, partendo dall’abitazione in via dei Pruni, 26.