MONTENERO DI BISACCIA. «Al settimo mese di gravidanza e con due pargoli, messa alla porta». La vicenda che ha riguardato la giovane donna di Montenero di Bisaccia, cittadina italiana, con due bambini in tenera età, ed uno in arrivo tra poche settimane, ha davvero dell’incredibile secondo i consiglieri comunali di minoranza Valentina Bozzelli e Nicolino D’Ascanio.

«La donna, nelle more del divorzio, dal proprio coniuge, si era recata nel suo Paese di origine, per svolgere le relative pratiche; ciò aveva fatto unitamente alla propria genitrice, che avrebbe dovuto occuparsi dei suoi due piccoli bambini. Vero è, che nel mentre si era allontanata dalla casa di Montenero, veniva sostituita la serratura della propria abitazione, tanto che, la stessa avvertita da alcuni congiunti, faceva immediato rientro a Montenero, per i chiarimenti del caso.

Recatasi dal sindaco del Comune di Montenero di Bisaccia, le veniva data conferma che, ad occuparsi della sostituzione della serratura, era stato proprio il Comune, in virtù di alcuni provvedimenti afferenti lo sfratto formalizzato nei suoi confronti, del quale, tuttavia, la stessa non aveva contezza. Ciò, evidentemente, perché la crisi coniugale, che da tempo l’attanagliava, oltre che lo stato di salute e turbamento vissuto dalla giovane donna nella fase della gravidanza in corso, la contemporanea presenza di più congiunti in casa, l’aveva verosimilmente distratta dal prestare attenzione agli avvisi di corrispondenza ricevuta. Come se non bastasse, la giovane, messa al corrente di ciò, rappresentava la necessità ed urgenza per lei, al settimo mese di gravidanza, e per i suoi due piccoli bambini, di cui, uno in età scolare, di poter far rientro nella casa assegnatale dal Comune, ove sono ancora presenti i suoi effetti personali e tutti i mobili di arredo e suppellettili.

Malgrado gli inviti rivolti al sindaco e la disponibilità rappresentata dalla giovane madre, a trovare un accordo transattivo con il Comune, formalizzati anche per il tramite dei due consiglieri di opposizione, che inviavano nelle scorse ore, una accorata lettera di richiesta urgente per la tutela di quest’ultima e dei due figli minori, ad oggi, la giovane madre, non ha ricevuto alcun riscontro dal Sindaco in termini di disponibilità a poter far rientro nell’abitazione assegnataLe. Ciò, in spregio alle più elementari regole di buon senso, di rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, di tutela della salute dei propri cittadini, dei principi di solidarietà umana, di tutela del diritto di difesa della stessa e tutela delle fasce deboli e dei minori, salvo altri.

La circostanza non è di poco conto, atteso che per altri nuclei familiari, assegnatari di abitazioni comunali, con pendenze ed arretrati di canoni simili a quelli del nucleo familiare della istante, veniva utilizzato altro criterio, tanto che gli stessi si vedevano riconfermati i contratti di assegnazione delle abitazioni e la possibilità di continuare a fruire degli alloggi, senza alcun indugio e senza il disagio che invece sta ingiustamente vivendo la giovane madre.

E’ di tutta evidenza che la condotta del Sindaco del Comune di Montenero di Bisaccia, appare assai discriminatoria nei confronti della giovane donna, che in questo momento trovasi in una situazione di fragilità estrema, e che, in un caso del genere, avrebbe consentito alla stessa, quantomeno, il diritto di essere rimessa nei termini per poter fruire della possibilità di tutelare le proprie ragioni, in virtù di impedimenti oggettivi, come sopra rappresentati.

Come è facile immaginare, per la giovane puerpera non sono giorni facili, specie perché si è vista voltare le spalle dal primo cittadino, che avrebbe dovuto invece, prendersi cura del “caso umano”, perché tale deve essere considerato quello della giovane madre, prima ancora di configurarlo come una pratica legale in corso.

Aggiungasi che lo stato di turbamento subito dalla giovane donna, è tale da non consentirle più di continuare a stare fuori casa e girovagare, come una nomade, ospite di persone che si sono premurate di darle conforto in queste ore, per mero spirito di solidarietà umana. Difatti, le condizioni di salute della puerpera sono precarie, in quanto i forti dispiaceri che sta subendo, l’attesa di riabbracciare i propri figlioletti e la necessità di assicura un posto sicuro al nascituro, la rendono vulnerabile e le arrecano malessere generale, in specie allorché, durante il giorno, nel contattare telefonicamente i propri bambini, li sente piangere disperatamente.

Difatti, i piccoli, sono costretti a stare ancora lontani dalla madre, non avendo ricevuto, quest’ultima, alcuna garanzia che possano far rientro a casa.

Si auspica pertanto, che si possa consentire alla giovane madre di trovare la soluzione, nell’immediato, di una intesa con il primo cittadino in termini di rientro nella abitazione e accordo transattivo per la vicenda in esame».