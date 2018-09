«Anch'io sono caduta al Parco, ho denunciato il Comune»

TERMOLI. Infortuni di minori al Parco comunale “Girolamo La Penna” di Termoli più frequenti di quello che avremmo mai potuto immaginare, al di là delle condizioni certamente non di grande decoro della villa di via del Molinello.

Dopo la denuncia del papà di quel bimbo caduto a causa di una radice, arriva la testimonianza di un’altra residente, Daniela D. B. «Ho letto l'infortunio del bambino che avete pubblicato l'altro giorno e ho deciso di raccontarvi il mio. Per motivi di lavoro ho poco tempo libero ma il 10 settembre scorso ero al parco comunale a fare una passeggiata con una mia amica nei pressi del laghetto, lungo il sentiero che costeggia il torrente, all'improvviso ho inciampato in alcune radici e sono caduta, per evitare l'urto al viso ho messo le mani a terra, credevo di non essermi fatta niente, invece dopo qualche minuto ho sentito un forte dolore al polso e al gomito.

Mi ha soccorso la mia amica che in quel momento era con me, mi ha portato al pronto soccorso che mi hanno riscontrato una frattura al polso e delle microfratture al gomito. Tra 10 giorni mi rimuovono il gesso, ma ci vorrà tempo che recupero del tutto, mi sono dovuta mettere in malattia e non riesco a fare niente. Comunque ho denunciato il Comune di Termoli, perché è inaccettabile che una persona vada al parco per rilassarsi e deve stare attenta a non cadere o a farsi seriamente male».