TERMOLI. Non è un periodo particolarmente felice per ponti, viadotti e cavalcavia in Italia. Il crollo del Ponte Morandi di Genova è stato il simbolo di un Paese rimasto fermo nelle grandi opere e persino nelle manutenzioni, come sta emergendo nell’inchiesta portata avanti nel capoluogo ligure.

Bene lo sappiamo anche in Molise, con limitazioni e chiusure. Stasera la notizia è una sorta di déjà-vu, ossia la caduta dei calcinacci dal cavalcavia ferroviario di via Magellano, quello che porta al lungomare Nord Cristoforo Colombo, per intenderci.

Diversi i pezzi caduti sull’asfalto e per fortuna nessuno dei quali con persone e soprattutto veicoli in transito.

Già in passato erano state transennate delle parti per motivi di degrado strutturale, ora toccherà alle Ferrovie dello Stato intervenire, su pungolo dell’amministrazione Comunale.