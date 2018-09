Cade in casa a Montecastello, 94enne soccorsa da Vigili del fuoco, 118 e Misericordia

TERMOLI. Terzo episodio nel giro di appena 4 giorni a Termoli. Un’altra anziana è caduta in casa, dov’era sola, e per soccorrerla è stato necessario allertare non solo il 118 Molise soccorso, giunto tempestivamente con gli operatori volontari della Misericordia in ambulanza, ma anche i Vigili del fuoco del distaccamento di contrada Pantano Basso.

L’emergenza è stata affrontata alle 18.20 circa e la persona in difficoltà era una 94enne.

I pompieri sono riusciti ad aprire la sua abitazione di Montecastello, nel borgo antico. Per la donna, trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, sospetta frattura al femore.