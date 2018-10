Acqua non potabile al nucleo industriale

TERMOLI. Nel giro di appena poche settimane, nuovo stop alla possibilità di uso dell’acqua potabile nell’ambito delle fabbriche insediate nel nucleo industriale. Il Cosib ha diramato, a firma dei dirigenti Annamaria Perla e Stefania Calabretta.

Un dispaccio che evidenzia anomalia nell’acqua potabile in ingresso al nucleo.

«Con la presente si comunica che per ragioni di anomalia dell'acqua in arrivo, dovuta alla presenza di manganese, l'acqua erogata, allo stato, non ha caratteristiche di potabilità. Ci siamo prontamente attivati per risolvere la questione e seguirà a breve nostra comunicazione in merito», si legge nel documento.

Dalle 13 anche alla Fca, disagi alle macchinette.