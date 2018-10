A fuoco il tetto di una casa a Guglionesi, abitazione dichiarata inagibile

GUGLIONESI. La squadra dei Vigili del fuoco di Termoli, intorno alle ore 17, è stata dirottata velocemente da Guardialfiera, dove stava concludendo un intervento, a Guglionesi in Vico Sannitico per un incendio di canna fumaria che si è esteso anche al tetto di copertura in legno e laterizi.

Sul posto hanno provveduto allo spegnimento della parte di tetto coinvolto nell’incendio, in parte crollato .

In supporto ai vigili di Termoli anche la squadra proveniente dal distaccamento di Santa Croce di Magliano.

Nell’intervento sono stati impiegati dieci unità e quattro mezzi .

Attualmente l’abitazione risulta inagibile.