Auto straniere fasulle evadono il bollo

LARINO. Altrove Regione e Guardia di finanza stanno lavorando insieme per sanzionare le auto straniere che non pagano il ‘bollo’. Questo l’obiettivo del protocollo siglato sulla scorta dei cui contenuti le Fiamme gialle trasmettono con sistematicità all’ente percettore del tributo i dati dei soggetti non in regola con il pagamento della tassa di proprietà. La stretta, che potrebbe anche avvalersi dei servizi delle Polizie locali, non prevede l’esborso di oneri finanziari, essendo finalizzata a valorizzare (ed a migliorare) la prassi operativa dei controlli in materia di imposte locali. Ma, tra le Regioni che si preoccupano del recupero, non risulta che ci sia il Molise. Eppure un accordo del genere farebbe lievitare, rigorosamente, i risultati in tema di contrasto alla circolazione di veicoli con targa estera non in regola con il pagamento della tassa automobilistica, e permetterebbe di investire nuove risorse per i servizi ai cittadini.

Circolare con un’auto con targa straniera ha i suoi vantaggi (‘esenzione’ dal pagamento: delle multe, del ‘bollo-auto’ e dell’assicurazione). Perciò gli ‘atout’ per immatricolare i veicoli all’estero, con il fine di possedere delle targhe straniere, ci sono proprio tutti! Solo se andrà a buon fine la riforma del Codice della strada, con l‘introduzione dell’art. 132-bis, qualcosa potrebbe cambiare. Difatti le modifiche prevedono severe sanzioni, ivi compreso il ritiro della carta di circolazione e/o la confisca del mezzo; ed i cittadini comunitari (facenti parte di uno Stato-Ue, ma residenti in Italia da oltre un anno) saranno obbligati a re-immatricolare il veicolo con targa nazionale. Le auto con targhe straniere potranno quindi non pagare il bollo per la durata massima di 12 mesi, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. Ma, superato l’anno, nel caso in cui un’auto con targa straniera fosse fermata per un controllo di polizia, il proprietario incorrerebbe nel fermo del veicolo fino alla regolarizzazione delle procedure burocratiche. Il problema del pagamento del ‘bollo’ per le auto con targhe straniere riguarderà non solo quelle dei privati ma anche i veicoli aziendali di proprietà di imprese estere con sede legale (o secondaria) in Italia.

In questo caso, la re-immatricolazione scatta dopo soli 30 gg. In entrambi i casi la sostituzione comporterà l’obbligo del pagamento ed il versamento di eventuali sanzioni. Dovremo attendere il via libera definitivo dell’Aula (la Commissione trasporti della Camera ha approvato la riforma sin dal dicembre 2014) per sapere se circolare con le targhe straniere sarà ancora conveniente. Soprattutto per le auto di grossa cilindrata, essere esenti è così allettante che, in Italia, le auto con targhe straniere sono sempre più numerose (nonostante occorra avere la residenza) per poter immatricolare il proprio veicolo in uno Stato (spesso si ricorre ad un prestanome). A molti potrebbe non sembrare un’idea così malsana, in realtà, l’immatricolazione di auto con targhe straniere (con il fine di raggirare il Codice della strada italiano) concreta una frode fiscale!

Ciò nonostante, sulle strade della Penisola, circolano tantissimi veicoli con targa straniera che non appartengono a cittadini di altri Stati. Il punto è tutto qui: il Regolamento U.e. permette di transitare liberamente in altri Paesi per un massimo di 12 mesi consecutivi; ma, non essendoci più frontiere in Europa, risulta molto complicato stabilirne il tempo di permanenza. Così molte persone si approfittano di questa deregolamentazione e, seppure vivano in Italia, immatricolano la propria auto all'estero. Se questa venga immatricolata in un Paese dell'Est (Romania, Bulgaria …) i costi di ‘bollo’, assicurazione e revisione sono decisamente inferiori a quelli italiani. Di solito che ricorre a certe scappatoie è uno straniero od un parente di stranieri residenti in Italia; lo fa rischiando il sequestro dell'auto e una pesate ‘multa’. Ma non è facile applicare la sanzione perché, dopo l'eliminazione delle frontiere, è impossibile accertare quando il veicolo sia effettivamente entrato nei nostri confini. E questo genera un introito mancato per lo Stato di milioni di euro.

Claudio de Luca