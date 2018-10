TERMOLI. Protesta bis dell’armatore e pescatore termolese Carlo Smargiassi in via Sannitica. L’ennesima dimostrazione-spettacolo di come a suo dire non funzioni il sistema in voga al Mercato ittico. Ma stavolta la sua azione è stata al centro non solo di un intervento dei Vigili urbani, ma anche della Capitaneria di Porto.

Da mercoledì a venerdì nulla muta per lui.

A quanto ci ha detto lo stesso Smargiassi mentre sul nastro del mercato scorreva il suo pescato lo stesso veniva boicottato al grido di “Vergogna, vergogna”, verso chi solo pensava di poter acquistare il suo pescato.

Questa cosa lo ha fatto ancor di più imbestialire e oggi davanti al Comune sembra essere decido a tutto.

Intervenuti di nuovo gli agenti della Polizia municipale che già mercoledì lo hanno pesantemente sanzionato con una multa e oggi di nuovo qui assieme ai militari della Capitaneria di porto che sembra debbano apporre i sigilli del sequestro al prodotto e del mezzo.

Non si escludono azioni eclatanti da parte dello stesso Carlo Smargiassi, la cui manifestazione di dissenso è stata seguita in diretta Facebook da Termolionline.