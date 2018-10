LARINO. Allarme bomba al tribunale di Larino nella mattinata di oggi 5 ottobre. Per precauzione, l guardie giurate hanno provveduto a far evacuare l'edificio, cercando di far stare le persone lontane dal palazzo. Sul posto sono arrivati i Carabinieri artificieri del nucleo di Chieti, per ispezionare l'intero edificio.

Seguono aggiornamenti.