TERMOLI. Il Movimento 5 Stelle e il suo portavoce in Consiglio comunale, Nick Di Michele, usano l'ariete contro l'amministrazione Sbrocca.

Nella conferenza stampa ospitata dalla saletta del Cafè de Paris, in via Abruzzi, il consigliere di minoranza pentastellato annuncia un nuovo esposto in Procura contro una procedura di selezione per l'assunzione del nuovo dirigente al settore Finanze, evidenziando alcune anomalie che a suo dire sarebbero alla base del bando.

Termolionline ha proposto la diretta Facebook della conferenza stampa e la riproponiamo ora nell'articolo dedicato.

Un faldone di carte mostrate da Nick Di Michele che domattina andranno di filato sulla scrivania dei magistrati frentani.