Guida scooter rubato senza casco e passa col rosso, 14enne nei guai

TERMOLI. Inseguimento della gazzella dell’Arma dal semaforo di piazza Giovanni Paolo II fino in via Panama per fermare un giovanissimo alla guida di un ciclomotore. Il 14enne, senza casco, è passato col rosso. E' avvenuto nel pomeriggio di oggi.

I militari quando lo hanno fermato per la doppia infrazione hanno anche scoperto che il ragazzino fosse alla guida di uno scooter rubato nell’agosto scorso a Termoli, denunciandolo così per ricettazione. Il motociclo è stato restituito al legittimo proprietario.