Anche in Molise imperversa Romance-scam, la truffa del secolo

TERMOLI. Sono moltissime ormai le persone (ne sono state segnalate molte in Molise) che purtroppo cadono nella rete di una tra le truffe più vecchie al mondo.

“Vecchia” ma molto efficace e soprattutto spietata, perché quasi sempre le sue vittime sono persone malate, colpite della malattia più comune delle società occidentali “la solitudine”.

Ma partiamo dal principio.

Prima di Internet i truffatori romantici (definiamoli così) operavano tramite le riviste e i giornali, dove ancora oggi anche se in forma ormai ridottissima esiste nelle ultime pagine una sezione dedicata agli annunci per incontri.

L’era digitale anche per loro è stata una grande possibilità che hanno saputo sfruttare in maniera egregia.

Tramite i social network infatti entrano in profili di persone comuni, in genere di bell’aspetto, dai loro profili scaricano le loro foto personali e usano queste ultime per crearsi un nuovo profilo rubando così l’identità altrui, uomo o donna che sia, il più delle volte affermando di essere americani.

A molti di voi che state leggendo, sarà capitato di aver ricevuto una richiesta di amicizia su Facebook da parte di soldati, imprenditori, diplomatici, commercianti d’arte, ecc… spesso americani o nord-europei residenti temporaneamente in una nazione del continente africano.

Sappiate che il loro scopo nella migliore delle ipotesi è quello di rubare i vostri dati e le vostre fotografie per creare nuovi profili Facebook da utilizzare per i loro crimini.

Nella peggiore delle ipotesi invece potreste essere stati scelti per essere vittime della truffa vera e propria.

I loro profili potete riconoscerli abbastanza facilmente perché normalmente sono molto spogli con pochissime foto e indicazioni personali.

A questo punto con la sua nuova Identità il truffatore contatta le sue vittime il cui target si aggira intorno ai 40 – 65 anni, comprendendo sia donne che uomini, spesso cuori solitari che vivono isolati dagli altri, usciti da una vita di coppia non soddisfacente, vedovi, divorziati o mai accompagnati.

Leggiamo su alcuni siti specializzati in truffe di questo tipo:

“Lo scopo è quello di estorcere denaro alla vittima coinvolgendola in una storia d’amore, poco importa se alla fine di ogni storia vengono infranti sogni e sentimenti della vittima. Si può affermare che i truffatori sono bravi in quello che fanno, ricorrono a trucchi psicologici, utilizzano parole poetiche, inviano regali con lo scopo di affascinare, adulare, e poi fare cadere nella trappola la persona vulnerabile. Solitamente adottano mille scuse per non mostrarsi in web cam. Il truffatore nella maggior parte dei casi si presenta come una brava persona che vuole riempire di attenzioni la vittima, dichiara apertamente di aver trovato l’anima gemella, e che essa non sarà più sola, arrivando persino a dichiarare amore eterno e incondizionato promettendo una vita familiare ricca di gioie, passione e felicità, e tutto questo fin dai primi incontri. Quasi subito iniziano chiamando la vittima marito o moglie e durante gli incontri usano termini come baby, my honey, sweetness ecc. Inoltre gli scammer con tatto pongono molte domande personali soprattutto per quanto riguarda ciò che vogliono nella vita e poi con abili parole trasformano i sogni della vittima in realtà, una realtà chiaramente fatta di parole.”

Si tratta di vere e proprie aziende di telemarketing, infatti i truffatori lavorano in squadra e a turni.

Hanno un copione da seguire, e i capi squadra insegnano agli scammer che cosa dire e quando dirlo, di solito lavorano in gruppi di sei persone.

“Questi truffatori hanno una pazienza infinita, seguono la vittima anche per più di un anno e poi passano alla richiesta di denaro. Possono chiedere soldi per diversi motivi e spesso ben poco credibili, per esempio possono chiedere denaro perché devono sottoporsi a visita medica, oppure per ottenere il visto per espatriare e i costi del viaggio per raggiungere la persona presa di mira, oppure si trovano prigionieri nell’albergo in cui risiedono perché hanno avuto un problema con le loro carte di credito e finché non pagano il conto non possono ripartire, oppure sono ricoverati in ospedale e non possono pagare le cure dell’ospedale, se si fingono soldati in missione hanno bisogno di soldi per ritornare a casa, o forse dicono che hanno bisogno di soldi per telefonare oppure hanno una cassetta piena di soldi che è alla dogana e che deve essere pagata una imposta alle autorità affinché lui ne possa entrare in possesso… insomma tante storie… e tutte hanno dell’incredibile, tutte con la piena promessa di restituzione del denaro alla vittima chiaramente!! Una volta ricevuta la somma di denaro lo scammer sparisce e solo in questo frangente che il malcapitato si rende conto di essere stato raggirato”.

Ma alcune volte le cose vanno anche peggio, infatti il truffatore nella fase di corteggiamento della truffa traccia anche una “storia sessuale” con la vittima, questo per rendere la relazione più intima, chiede quindi alla vittima di inviargli foto più personali dove quest’ultima è pressoché nuda.

Se lo scammer nella fase finale della truffa non è contento di quanto denaro è riuscito a estorcere alla vittima ed è in possesso di questo materiale, inizia un vero e proprio ricatto nei confronti del malcapitato.

Lo scammer minaccia di pubblicare queste foto online e di renderle visibili a parenti, amici e colleghi di lavoro.

Sono stati tanti i casi segnalati in Basso Molise di persone ricattate con questi stratagemmi.

Chi ha dato fiducia alla scammer si sente distrutto non tanto per la somma di denaro persa, ma perché tutte le persone che cadono in questa truffa sono persone bisognose d’amore che si erano fidate dello scammer e avevano letteralmente perso la testa prima ancora di incontrare fisicamente l’eventuale futuro partner.

Poi oltre al danno la beffa potremmo dire, perché questi criminali operano in nazioni (Nigeria maggiormente) di fatto al di fuori di ogni convenzione internazionale di polizia il che non consente di fatto di poter arrivare a loro o di recuperare il maltolto.

Dopo che la vittima si è resa conto di essere stata truffata, segue, in genere, un periodo di depressione fortissima durante il quale non vi è né la forza né il coraggio di farsi aiutare, perché purtroppo viene assalita dalla vergogna e teme di passare per un debole e/o un ingenuo.

Questa rappresenta la fase più delicata perché il silenzio che sovrasta, se ben umanamente comprensibile permetterà il perpetrarsi della truffa consentendo così ad altre persone innocenti di cadere.

Su questo vorremmo essere chiari perché nessuna vittima di questa truffa si deve vergognare per essere caduta in questa trappola.

Gli scammer lavorano sui bisogni emotivi di ogni singolo individuo, le brave persone, con i sentimenti veri, non hanno nessun motivo di nascondersi.

Chiudiamo con il darvi dei dati statistici, le vittime della truffa sono donne al 65%, le truffe provengono dalla Nigeria 80%, aumento della truffa con il web 300%, propaganda antitruffa 10%.