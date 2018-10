Principio d'incendio in un alloggio Iacp, casa rischia di prendere fuoco

TERMOLI. Paura o meglio attimi di panico in un appartamento Iacp in via dei Castagni 176 a Termoli.

Erano circa le 21 di ieri e nella camera da letto della famiglia Di Palma, al primo piano, per cause ancora in corso di accertamento, scoppia un principio d'incendio scaturito da alcuni fili elettrici vicino al soffitto.

Un probabile corto circuito che ha innescato prima scintille e quindi fiamme, che per la prontezza di alcuni familiari presenti in casa, sono state subito spente, in attesa dell’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di contrada Pantano Basso.

Si è rischiato grosso e comunque la casa del signor Giovanni, il capofamiglia, che purtroppo soffre di una grave patologia respiratoria, a causa del fumo che si era propagato non poteva più ospitare quest’ultimo per la notte e l’anziano, 74enne, è stato costretto ad andare a dormire da un'altra parte.

Gli uomini del 115 giunti sul posto hanno fatto i rilievi del caso e sarà informata anche la direzione dello Iacp di Campobasso sull’accaduto.