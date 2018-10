TERMOLI. Termoli ex distributore e zona del viadotto abbattuto foce dell'Angelo.

Siamo tornati in visita nel piazzale dell'ex distributore e nel tratto di strada dell'ex ponte foce dell'Angelo, nell'occasione abbiamo rinvenuto un altro frigorifero abbandonato, parte di una centrifuga di una lavatrice con motore e parti in rame rimossi, delle cassetta della frutta avariata abbandonate da qualche presunto ambulante, in fine altri abbandoni di scarti provenienti dall'edilizia e da privati. Soluzioni, controlli, riqualificazione dell'area, fino ad oggi solo illusioni e degrado.