E poi dicono che la colpa è sempre del servizio raccolta rifiuti

CAMPOMARINO. E' inutile prendersela sempre con chi effettua il servizio di raccolta rifiuti: gli incivili, i miserabili, coloro che violentano quotidianamente il nostro territorio hanno colpito ancora. Questa volta la segnalazione e il materiale fotografico ci arrivano da un amico e lettore di Termolionline e riguarda via Vanoni a Campomarino Lido, dove nel pomeriggio di ieri, si è compiuto l'ennesimo scempio.

Possibile mai che persone del genere la facciamo sempre franca? Possibile che ci siano ancora tanti incivili in giro a deturpare il nostro ambiente? Purtroppo si, perché di imbecilli così ce ne sono ancora.

Staniamoli, fotografiamoli, facciamo in modo che paghino a caro prezzo i loro misfatti, perché di persone civili, per fortuna, ce ne sono ancora di più...