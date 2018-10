Ratti in libera uscita tra porto e borgo antico

TERMOLI. Diverse le segnalazioni di grossi ratti che circolano liberamente tra la fine di via Fratelli Brigida, via Aubry, via Roma e nel borgo antico.

La segnalazione viene da alcuni residenti del paese vecchio che hanno casa che affaccia sul porto e ci hanno segnalato la presenza di questi corpulenti roditori, le cosiddette pantegane, che liberamente si avventurano tra le vie in cerca affannosa di cibo. Una situazione a dir poco allarmante e preoccupante che speriamo venga presa in considerazione da chi è preposto alla cura e alla salvaguardia dell'ambiente e situazioni simili.

Uno degli avvistamenti è avvenuto anche sul largo Biagio D’Agostino, sotto a Montecastello, dove c’erano bimbi a giocare vicino alla fontana.