TERMOLI. Quando l’inciviltà sfiora lo scherno. Si abbandonano rifiuti e si formano discariche sotto i cartelli che le dovrebbero vietare.

Accade in contrada Pantano Basso, nella zona di collegamento verso lo stabilimento Fca, dove continua l'abbandono dei rifiuti da parte di incivili, questa volta segnaliamo un frigorifero, diversi copertoni, un tv color e diversi sacchi della spazzatura abbandonati a bordo strada. Il fenomeno degli abbandoni in questi ultimi mesi è arrivato a colpire molte più zone rispetto al passato, l'opinione pubblica crede che l'educazione civica non sia un rimedio, ormai il fenomeno è fuori controllo, forse è arrivato il momento di agire per porre fine a questi illeciti ambientali.