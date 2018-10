Ancora un furto con scasso alla stazione di servizio di viale San Francesco

TERMOLI. Furti compiuti e tentati a ripetizione in città. Ancora una volta la settimana scorsa è stata presa di mira la stazione di servizio Dommar, su viale San Francesco. Ancora ladri con preferenza allo scasso, ma questa volta a differenza delle precedenti, sono riusciti a scardinare solo la macchinetta con cui vengono pagate le bollette delle utenze telefoniche, gas e luce, non rimediando nulla come bottino.