Lo aspettano sotto casa e lo rapinano

TERMOLI. Gli agenti del commissariato di Polizia di Termoli stanno indagando su una rapina compiuta da due giovani nel quartiere Difesa Grande, in via degli Abeti. La coppia di malviventi ha seguito un barista dalla sua attività, che aveva chiuso da poco, fino a sotto casa, evidentemente con l’intento di soffiargli l’incasso.

Non erano armati, almeno secondo le notizie che sono filtrate nella zona di Santa Maria degli Angeli. Tuttavia, il titolare del locale non aveva con sé i proventi del bar, ma solo poche decine di euro e una busta con degli indumenti, magro bottino che i due rapinatori hanno portato via. Lo spavento è stato comunque tanto, l’esercente è stato avvicinato al buio e possiamo immaginarne lo stato d’animo che ha vissuto.

La rapina è stata denunciata poi al commissariato di Polizia di via Cina.