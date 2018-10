TERMOLI. Non era sicuramente questo il regalo che Andrea Grillo si aspettava di ricevere oggi che è il suo compleanno; recatosi al cimitero, ha trovato la tomba marmorea della defunta madre completamente distrutta e fatta a pezzi.

«Non penso sia stato un atto vandalico fatto da sconosciuti notte tempo entrati nel cimitero - ci dice il signor Grillo - anzi penso che sia stato un incidente provocato durante dei lavori ad altre tombe vicine; qualche attrezzatura ha provocato questo disastro sulla tomba di mia madre!

A scanso di equivoci, sono andato dalle Autorità Giudiziarie a esporre regolare denuncia contro ignoti perché il danno che mi hanno provocato è ingente.

Ho chiamato l'Impresa che mi ha spiegato che così come è ridotta la tomba, bisognerà rifarla completamente, con tutte le conseguenze economiche che seguono a cui non voglio assolutamente pensarci io.

Ritengo che, visto che tutto ciò è accaduto in un luogo come il cimitero, ci debba essere un responsabile. Se come penso, questo è la causa di un lavoro accidentale, allora perché quando è successo il fatto, nessuno del cimitero mi ha avvisato? Ho fatto la denuncia per tutelarmi e per tutelare anche il Comune da accadimenti prossimi dello stesso genere: sono davvero indignato e tutto mi aspettavo, ma non questo tipo di regalo nel giorno del mio compleanno.

Avrei preferito che qualcuno mi avesse contattato così avremmo potuto risolvere la faccenda in modo più civile e non ricorrere a estremi rimedi come la denuncia che ora dovrà chiarire le cose con conseguenze non proprio felici per l'autore/i del fatto».