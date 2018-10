TERMOLI. Nella mattinata di oggi 12 Ottobre, alle ore 11.30 circa la squadra Vigili del Fuoco del Distaccamento di Termoli è intervenuta per un incendio sviluppatosi all’interno dell’ex cinema “Lumiere” in Via Fratelli Brigida, al numero 102 a Termoli.

Il denso fumo che fuoriusciva da un finestrone posto sul retro dello stabile era stato notato da alcuni passanti che hanno subito richiesto il nostro intervento.

Sul posto il personale dei Vigili del Fuoco che è entrato all’interno del locale da due diversi ingressi, uno raggiunto mediante autoscala( portone ingresso scenari ed attrezzature) e l’altro utilizzando la scala esterna di sicurezza.

L’utilizzo di auto protettori e di una termocamera sensibile ai raggi infrarossi ha permesso di arrivare immediatamente nella zona interessata dall’incendio, nonostante l’assenza di visibilità dovuta al fumo.

Lo spegnimento effettuato con acqua è stato veloce e tempestivo atto a scongiurare il propagarsi generalizzato dell’incendio che invece è rimasto confinato in alcune decine metri quadri.

L’incendio ha interessato una ventina di poltroncine delle prime file platea.

Sul posto è intervenuto personale dei Vigili del Fuoco del Niat (Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale) del Comando Provinciale di Campobasso che hanno effettuato tutti i rilievi utili per l’accertamento delle cause d’incendio e per le incombenze di Polizia Giudiziaria su disposizione del magistrato di turno della Procura di Larino.