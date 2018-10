Parcheggi selvaggi in via Asia e dintorni, dopo le lamentele arrivano i controlli

TERMOLI. Via Asia, via Giappone e via India. Non siamo in Oriente, ma nel cuore della zona che dal liceo classico Perrotta si sviluppa verso quartieri periferici e parco comunale.

La presenza della piscina comunale e anche di altri uffici ad alto traffico di persone evidentemente mette in crisi il sistema dei parcheggi e chi ha necessità di sostare ferma l’auto dove capita, ma tutto questo per i residenti di via Asia, soprattutto, che abitano nelle palazzine circostanti, sta divenendo inaccettabile.

Alcuni di loro si sono rivolto al consigliere comunale di minoranza Annibale Ciarniello, evidenziando i rischi che si corrono giorno dopo giorno, di incappare ed essere coinvolti negli incidenti stradali.

Ciarniello è intervenuto, raccogliendo le segnalazioni e rivolgendole al comando della Polizia locale, che si sarebbe impegnato a fare maggiori controlli e inevitabili sanzioni, per ripristinare il rispetto del divieto di sosta e fermata dal lato opposto ai parcheggi regolarmente disciplinati.