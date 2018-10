SAN SALVO. Momenti di paura questa notte a San Salvo, dove intorno alle 4.30 del mattino i residenti sono stati svegliati dal rumore di colpi di arma da fuoco. Ad essere presa di mira una Alfa Romeo 156 che era parcheggiata in strada all'incrocio tra via Duca Degli Abruzzi e via Delle Viole.

Diversi i bossoli di proiettili rinvenuti dove si è verificato l'atto intimidatorio, potrebbe trattarsi di una sparatoria. Sul posto sono tempestivamente giunti i Carabinieri della locale stazione che stanno indagando su quanto accaduto.

Oggi in zona sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di San Salvo, l'area è stata delimitata con del nastro per permettere le operazioni di rilievo.