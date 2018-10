Lo perde di vista durante la battuta di caccia e chiama i Carabinieri

PETACCIATO-MONTENERO DI BISACCIA. Allarme nella mattinata di oggi nell’agro compreso tra Montenero di Bisaccia e Petacciato.

Un paio di amici cacciatori sono usciti per una battuta di caccia, dopo che si sono separati, uno non riusciva più a rintracciare l’altro, poiché uno dei due aveva dimenticato il telefono cellulare in macchina.

L’amico ha provato a chiamarlo per quaranta minuti, e visto che non rispondeva e non avevano nemmeno delle radio si è spaventato, per questo ha allertato immediatamente i Carabinieri delle Stazioni di Petacciato e Montenero di Bisaccia, con l’ausilio del coordinamento del Comando della Compagnia di Termoli.

Era stato anche allertato tutto il protocollo, ma i Vigili del Fuoco non sono nemmeno partiti poiché fortunatamente l’uomo è stato rintracciato subito.

Il cacciatore è stato ritrovato in normali condizioni, erano semplicemente sui due lati opposti del bosco.