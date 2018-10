Si ribalta con l'automobile, grave un 19enne

PALATA. Grave incidente nella notte all'altezza del bivio di Palata sulla strada provinciale per Montecilfone: gravemente un ragazzo di 19 anni. Il giovane stava rientrando a casa intorno all'una di notte, e per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura, che si è ribaltata. Sul posto il 118, la Misericordia, i Vigili del fuoco di Termoli ed i Carabinieri.

Il personale medico, resosi conto della gravità delle condizioni del ragazzo, ne ha disposto il trasferimento nel reparto di neurochirurgia del Cardarelli di Campobasso. La prognosi è riservata.