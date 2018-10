Giornata di fuoco in basso Molise, quattro incendi tra Termoli e Campomarino

CAMPOMARINO: Giornata intensa per i Vigili del Fuoco, impegnati in diversi incendi soprattutto nella zona di Campomarino Lido, dove due vasti incendi di sterpaglie e macchia mediterranea ha richiesto l’intervento della squadra di Termoli per diverse ore. Un altro incendio particolarmente impegnativo si è verificato sulle sponde della foce del fiume Biferno al margine dell’area industriale di Termoli dove la squadra di Vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Santa Croce di Magliano, insieme ad una squadra di volontari della Protezione Civile di Campomarino, è ancora impegnata nel completamento dello spegnimento delle sterpaglie, reso difficile per la scarsa accessibilità dell’area interessata e dal vento.

Un altro incendio di sterpaglie al Km.555 della Strada Statale 16 Adriatica è stato spento dal personale venuto in aiuto dal Comando Provinciale di Campobasso con due mezzi.