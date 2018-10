Donna trovata senza vita in casa, la Procura sospende i funerali e ordina l'autopsia

TERMOLI. Cosa è successo nell’abitazione di via Inghilterra 16?

Nella mattinata di venerdì scorso, la 79enne Carmela D’Abramo, anziana signora che viveva in città, ma con la famiglia a Guglionesi, viene trovata senza vita.

Non se ne avevano notizie da alcune ore e dopo l’allarme dato da familiari, intervengono i Carabinieri, che al seguito chiamano anche il 118 Molise e i volontari della Misericordia di Termoli che giungono in ambulanza.

Nulla da fare, la signora si era spenta da alcune ore, probabilmente dalla sera prima. Nessun segno di scasso alla porta, ma nell’appartamento tutto è in disordine e questo quadro non convince affatto i militari dell’Arma. La salma della donna viene trasportata all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli e lì giace ancora oggi, nonostante nel paese di origine, Guglionesi appunto, si sparge la voce della sua morte e ieri pomeriggio in molti si stavano recando ai funerali, di cui avevano saputo data e ora da manifesti funebri poi coperti. Sì, perché il feretro non ha mai lasciato la sala mortuaria del presidio ospedaliero di viale San Francesco e la Procura ha disposto l’autopsia sul cadavere della 79enne, per stabilirne con certezza i motivi del decesso.