Ritrovato l'uomo che si era allontanato dall'ospedale ieri nel pomeriggio

SAN SALVO. E' stato ritrovato questa mattina, l'uomo che si era allontanato ieri dall'ospedale San Pio di Vasto, dopo che era stato ricoverato per una broncopolmonite. L'uomo è stato ritrovato, su via Grasceta all'altezza di Lambiscia a San Salvo, in prossimità del luogo in cui erano stati ritrovati i suoi documenti, trovato da un passante che ha allertato i Carabinieri.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza che lo ha ricondotto in ospedale. Molta l'apprensione da parte dei familiari e degli amici in queste lunghe ore di lontananza in cui l'uomo aveva fatto perdere le sue tracce. Ora rimane solo un gran sollievo e la felicità per il ritrovamento.