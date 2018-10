Appuntamento col materasso, ma la TeAm lo buca

TERMOLI. E poi non ci chiediamo per quale motivo la gente preferisce gettare di tutto senza rispettare il normale protocollo. Via Giappone 2/A: una residente ha telefonato almeno 3 settimane fa per prenotare il ritiro di un materasso a due piazze di cui doveva disfarsi e le viene assegnata come data di ritiro il 15 ottobre, con l'invito a mettere in strada l'ingombro nella tarda serata.

Istruzioni seguite alla lettera da parte della cittadina, che però con viva delusione assiste al trascorrere delle ore del giorno indicato senza che venissero mosso foglia e soprattutto materasso.

Ovviamente ieri è anche piovuto e un tratto di marciapiede è risultato occupato, col rifiuto inzuppato a fare bella mostra di se in una zona davvero trafficatissima, ma a Termoli ci siamo abituati, tra disservizi e inciviltà, chissà se qualcuno se ne sarà davvero accorto di quella presenza irrituale (?).

Crediamo che davvero si assista al crepuscolo e non solo contrattualmente di un servizio di igiene urbana che poteva essere portato avanti con maggiore senso di responsabilità, al netto delle carenti direttive del settore Ambiente, che pur cambiando manico pare che non modifichino il risultato.

Diteci allora, a che serve fissare questi ritiri se poi non vengono perfezionati, non è certo questo il primo caso che ci viene evidenziato.

Ps: il materasso ci auguriamo che venga ritirato dopo la pubblicazione dell'articolo.