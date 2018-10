In Sudafrica i funerali di Raffaele Mastrogiuseppe

LARINO. Dopo la messa in suffragio di domenica 7 ottobre, si svolgeranno oggi, alle 11, in Sudafrica, nella chiesa del Blessed Sacrament di Germiston i funerali del 69enne Raffaele Mastrogiuseppe, l’imprenditore di origini larinesi assassinato nella notte tra il 2 e il 3 ottobre nella località di Heidelberg, a 60 km da Johannesburg, dove abitava.

Un funerale che viene celebrato a due settimane dalla violenta morte, a causa delle lungaggini burocratiche per l’esecuzione dell’autopsia e per gli adempimenti medico-legali legati all’inchiesta che mira a svelare quanti abbiano partecipato alla rapina sfociata nel delitto, sei i banditi di colore per gli inquirenti sudafricani.

Mastrogiuseppe avrebbe cercato di reagire ai rapinatori, secondo quanto fatto sapere dai familiari, che però lo avrebbero prima ferito e poi ucciso. Solo dopo le esequie, Mastrogiuseppe sarà cremato e le ceneri trasferite a Larino. Ai funerali prenderanno parte anche diplomatici italiani in Sudafrica.