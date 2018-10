Lanciano pietre contro un portone a vetri e sradicano il citofono

TERMOLI. Calcinacci caduti dal ponte della ferrovia di via Dante scagliati come pietre contro il portone di un condominio della medesima strada, danneggiando la porta a vetri, e un citofono letteralmente scardinato e rubato.

A questo siamo arrivati a Termoli.

E’ assurdo, ma quanto successo nella tarda serata di ieri. C’è stata anche una segnalazione al centralino del commissariato di Polizia di via Cina e verrà sporta una denuncia in giornata per danneggiamenti.

Tuttavia, al di là della stupidità estrema del doppio gesto vandalico, la causa scatenante di questo comportamento potrebbe risiedere anche in altro, saranno le indagini ad appurarlo, tenendo conto che nei paraggi ci sono anche le telecamere di videosorveglianza di un istituto di credito, fattore che l’idiota di turno ha probabilmente omesso nelle proprie valutazioni.

Per fortuna dal lancio di pietre non è stato coinvolto nessuno, accidentalmente sarebbe potuto accadere.