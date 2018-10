All'obitorio l'autopsia sulla salma della 79enne trovata morta in casa

TERMOLI. Viene conferito oggi il mandato al medico legale dell'Istituto di Foggia e autopsia da eseguire in mattinata a Termoli, nella sala mortuaria dell’ospedale San Timoteo, sulla salma della 79enne Carmela D’Abramo.

L’insegnante in pensione di origini guglionesane è stata trovata morta nel suo appartamento di via Inghilterra numero 16 alle ore 11.02 di venerdì 12 ottobre, e nella casa c’era tutto a soqquadro. Intervenuti, assieme ai familiari che da ore non ne avevano più notizia, i Carabinieri, che al seguito hanno chiamato anche il 118 Molise e i volontari della Misericordia di Termoli giunti in ambulanza.

La donna era già rigida, come se fosse deceduta da diverso tempo, probabilmente dalla sera prima. Nessun segno di scasso alla porta, ma nell’appartamento tutto era in disordine e questo quadro non ha convinto i parenti, che hanno chiesto ai militari dell’Arma di fare luce sulla vicenda.

La salma della donna è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli e lì giace ancora, custodita nella cella frigorifera.

L’autopsia dovrà svelare la causa del decesso e chiarire i dubbi di un possibile malore insorto per un furto scoperto in casa.