Molisano l'avvocato che difende Wanda Nara nel processo con Maxi Lopez

TERMOLI. È molisano l’avvocato che rappresenta e difende la nota showgirl e procuratrice Argentina Wanda Nara, moglie del capitano dell’Inter Mauro Icardi, nel procedimento che in queste ore è balzato alle cronache nazionali.

Si chiama Giuseppe Di Carlo e, da tempo, tra gli altri, assiste calciatori, procuratori e personaggi noti del mondo del calcio e non solo (in passato ha difeso anche l’attuale attaccante dell’Inter Keita Balde nel caso portato in tv dalle trasmissione “Le Iene” per il danneggiamento di una costosissima Lamborghini).

Come apprendiamo dagli articoli degli organi di informazione nazionali, come Sky Sport, ha partecipato all’udienza di discussione nel procedimento, pendente dinanzi al Tribunale di Milano, che vede coinvolta Wanda Nara per il presunto reato di trattamento illecito di dati personali nei confronti dell’ex marito Maxi Lopez.

Di Carlo deve difendere la moglie e agente del capitano dell’Inter Mauro Icardi per aver diffuso a mezzo social via Facebook e Twitter il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica dell’ex marito Maxi Lopez.

Come riferisce anche Sky Sport, «La vicenda risale a tre anni fa e il processo è in corso, con l’argentino che si è costituito come parte civile chiedendo un risarcimento per i danni e ha reso dichiarazione nel processo lo scorso marzo. Nell’udienza che si è tenuta a Milano - a pochi giorni da derby - l’accusa ha chiesto quattro mesi con la concessione di attenuanti generiche per i danni procurati al giocatore nella sessione di calciomercato. Wanda Nara peraltro non si è presentata all’interrogatorio previsto. L’avvocato difensore, Giuseppe Di Carlo, sostiene la tesi dell’impossibilità di ricondurre direttamente la responsabilità del post alla donna e che da quest’ultimo sia derivato un grave danno per il suo ex marito. Per queste ragioni, la difesa chiede quindi l’assoluzione completa. La lettura dell’udienza è prevista per il prossimo 29 ottobre».