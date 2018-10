«Incivili!», le strade di Campomarino Lido "addobbate" dai rifiuti

CAMPOMARINO. «Incivili». Questo l'aggettivo adoperato dal consigliere comunale di minoranza Luigi Romano a Campomarino, scagliato addosso a chi non si fa scrupolo di 'sporcare' la località costiera molisana.

«Ormai non passa giorno che non mi arrivino segnalazioni di inciviltà a Campomarino lido. Via Vanoni, via Benedetto Croce, dove persiste un frigorifero da bar già segnalato settimane fa. Passiamo su via Milano dove troviamo l'esposizione di mobilio. Se a qualcuno interessa, ne può approfittare. Inoltre su via G. D'uva (vicino all'albergo Aloha Park Hotel), bidoni stracolmi come se ci fossero ancora tanti turisti e materasso con sedie buttate lì (qui non ho fatto foto, ma potete credermi sulla parola). Perché buttare tutto per strada? Non è possibile recarsi al centro di raccolta? Un atto civile e di buon senso che sarebbe apprezzato da tutti. A voi ulteriori commenti».