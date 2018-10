L'autopsia ha fugato ogni dubbio, 79enne morta per cause naturali

TERMOLI. Fine del mistero di via Inghilterra. La 79enne insegnante in pensione Carmela D’Abramo è deceduta per cause naturali e non c’è stato alcun episodio che abbia potuto causarle il malore che l’ha stroncata. A dirlo le risultanze immediate dell’autopsia eseguita dal medico legale dell’Università di Foggia incaricato dal Pm Ilaria Toncini, confermate dalle forze dell’ordine, che dunque non indagheranno sul caso. A questo è servito l’esame svolto giovedì in tarda mattinata, per disposizione della Procura di Larino.

La donna di origini guglionesane, che però viveva sola a Termoli, è stata trovata morta nel suo appartamento di via Inghilterra numero 16 alle ore 11.02 di venerdì 12 ottobre, e nella casa c’era tutto a soqquadro. Intervenuti, assieme ai familiari che da ore non ne avevano più notizia, i Carabinieri, che al seguito chiamarono anche il 118 Molise e i volontari della Misericordia di Termoli giunti in ambulanza. La donna era già rigida, come se fosse deceduta da diverso tempo, probabilmente dalla sera prima. Nessun segno di scasso alla porta, ma nell’appartamento tutto era in disordine e questo quadro non convinse i parenti, che hanno chiesto ai militari dell’Arma di fare luce sulla vicenda.