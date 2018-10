Rubano il Doblò a dj Bubu, l'appello sui social

TERMOLI. Parlare di vigliaccate è quasi eufemistico quando si va a intaccare chi cerca di superare giorno dopo giorno degli handicap che purtroppo il destino gli ha affibbiato. Una vigliaccata, nel vero senso del termine, è stata compiuta due sere fa ai danni di un disabile molto noto sulla costa, Fabrizio Di Bernardo, alias Dj Bubu. Il suo Fiat Doblò, attrezzato come veicolo speciale per chi non ha autonomia motoria, è stato rubato in via delle Acacie. Appena venuti a conoscenza del furto, sui social è stato un tam-tam.

«Rubata a Termoli l’auto del trasporto disabili del nostro caro amico Dj Bubu, Fabrizio Apethoven, il gesto più infame che possa fare una persona nella vita! Vi chiedo di condividere questo post in segno di solidarietà, finché possa ritrovarla al più presto... grazie», il post pubblicato da uno degli amici di Fabrizio.