Spaccia cocaina e marijuana, arrestato 22enne

CAMPOMARINO. Nuova operazione antidroga dei Carabinieri sul basso versante della costa molisana.

Era ancora forte l’eco delle statistiche pubblicate sul giornale “Il Sole 24 Ore” circa i dati sulla situazione criminale anche nel Molise, tra cui il fenomeno dello spaccio di droga nella provincia di Campobasso, quando nella tarda serata di ieri è arrivato immediato e assertivo un segnale operativo da parte dei Carabinieri impegnati sulla costa.

Difatti, durante appositi servizi pianificati dalla Compagnia di Termoli, i militari della Stazione di Campomarino hanno dapprima fermato e controllato un giovane, diciannovenne, del posto; poi, a seguito di perquisizione sulla sua persona, sono stati rinvenuti venti grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Nei confronti del diciannovenne è così scattata la denuncia in stato di libertà.

Successivamente, i Carabinieri dello stesso reparto, sempre a Campomarino, hanno effettuato un’altra perquisizione presso il domicilio di un ventiduenne molisano.

Il giovane, peraltro incensurato, è stato trovato in possesso di tre dosi di cocaina, di quindici grammi di marijuana, nonché di materiale per la suddivisione e per il confezionamento dello stupefacente.

Terminate le formalità di rito, il ventiduenne è stato dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

L’impegno degli uomini dell’Arma nella lotta allo spaccio di droga continua dunque senza quartiere in tutta la provincia di Campobasso.