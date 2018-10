Ciclista cade rovinosamente sulla statale 16

PETACCIATO. Un 49enne di Petacciato, P. I., resta ferito in modo serio in sella alla sua bici.

Poco prima delle 12.30 di ieri mattina automobilisti di passaggio lo hanno rinvenuto riverso sulla strada e hanno chiamato tempestivamente i soccorsi. L’uomo, in sella alla sua bicicletta, stava percorrendo il tratto della statale 16 tra Petacciato e Termoli e per cause al vaglio delle forze dell’ordine, è caduto rovinosamente a terra, rimanendo ferito al volto e persino finendo in stato di semi incoscienza.

Allertato il 118, i soccorritori coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza si sono diretti sul luogo teatro della caduta, trovandolo il 49enne in stato confusionale, con un trauma facciale serio e un profondo taglio al volto. Sono state prestate le prime medicazioni sul posto, poi il ciclista ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.